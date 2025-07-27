Друга ліга. Результати останніх матчів першого туру
В кожному поєдинку був виявлений переможець
близько 2 годин тому
У стартовому турі нового сезону друга команда Олександрії зуміла досягти мінімального успіху в поєдинку з Діназом. Єдиний гол був забитий уже на 28-й хвилині – відзначився Гребенюк. До фінального свистка рахунок так і залишився незмінним.
Друга ліга, перший тур, Група Б
Олександрія-2 – Діназ – 1:0
Гол: Гребенюк, 28
Тим часом Тростянець упевнено розпочав чемпіонат, розгромивши на виїзді Гірник-Спорт. Представники Сумської області відкрили рахунок на 33-й хвилині, а після перерви перевагу команди збільшили Таранушич та Чеглов.
Друга ліга, перший тур, Група Б
Гірник-Спорт – Тростянець – 0:3
Голи: Хуссін, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77
В останньому матчі туру зустрічалися дублюючі склади Лівого Берега та Колоса. Ковалівський клуб, який завершив минулий сезон Другої ліги на другому місці, знову переміг з мінімальним рахунком 1:0. Переможний м'яч був забитий на 54-й хвилині, після того як голкіпер Лівого Берега припустився грубої помилки, не зумівши парирувати удар у ближній кут.
Друга ліга, перший тур, Група Б
Лівий Берег-2 – Колос-2 – 0:1
Гол: Шевчук, 54
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