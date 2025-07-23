Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран очікує на важкий поєдинок в кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа.

Слова турецького фахівця передає видання Трибуна.

«Я завжди поважав уболівальників Бешикташа. Це один із найпристрасніших фанатських рухів у світі. У нас була конкуренція, але завжди в межах поваги. Іноді ми підколювали одне одного, але з любов’ю та гумором. Це важкий стадіон, тут важко грати будь-кому.

Так, я гратиму проти команди зі своєї країни, але це спорт, і потрібно дивитися на це з позитивного боку. Це історія, яка робить футбол красивим. Один виграє, інший програє – але ми потиснемо один одному руки. Ми – емоційна нація, але не варто все драматизувати.

Це важливий матч і для моєї кар’єри, але мій фокус – не на особистому, а на команді. Ми маємо довгострокову мрію. Наприклад, Ман Сіті йшов до трофею Ліги чемпіонів вісім років. Те саме й ПСЖ. Так, цей матч важливий, але навіть якщо ми програємо – це буде не кінець, а частина розвитку», – сказав Туран.