Павло Василенко

Мілан переміг Венецію з рахунком 2:0 у другому турі Серії А.

Команда Рубена Аморіма вийшла вперед на 69-й хвилині завдяки точному удару Гонсалу Рамуша, для якого цей гол став дебютним за Мілан в чемпіонаті Італії. В кінці матчу ще один м’яч влетів у ворота Венеції – Редуан Хальхаль відзначився автоголом.

Мілан посідає перше місце в турнірній таблиці Серії А, набравши шість очок в двох матчах. Венція йде на останній, 16-й позиції (0 балів).

Серія А, 2-й тур

Мілан – Венеція – 2:0

Голи: Рамуш, 69, Хальхаль, 89 (автогол).