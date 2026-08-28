Друга перемога поспіль. Мілан обіграв Венецію з дебютним голом Рамуша
Команда Рубена Аморіма здобули три очки
Фото: Getty Images
Мілан переміг Венецію з рахунком 2:0 у другому турі Серії А.
Команда Рубена Аморіма вийшла вперед на 69-й хвилині завдяки точному удару Гонсалу Рамуша, для якого цей гол став дебютним за Мілан в чемпіонаті Італії. В кінці матчу ще один м’яч влетів у ворота Венеції – Редуан Хальхаль відзначився автоголом.
Мілан посідає перше місце в турнірній таблиці Серії А, набравши шість очок в двох матчах. Венція йде на останній, 16-й позиції (0 балів).
Серія А, 2-й тур
Мілан – Венеція – 2:0
Голи: Рамуш, 69, Хальхаль, 89 (автогол).
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