Денис Сєдашов

Італійський Мілан обіграв англійський Манчестер Юнайтед у контрольному поєдинку, який відбувся у Вроцлаві.

Манкуніанці відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зусиллями Магвайра, однак Мілан відновив рівновагу завдяки голу Чуквуезе. До перерви англійці мали шанс знову вийти вперед, але Фернандеш не реалізував пенальті.

На початку другого тайму Доргу вдруге вивів Манчестер Юнайтед вперед. Після цього італійський клуб перехопив ініціативу та відповів трьома забитими м'ячами — Сіссе зрівняв рахунок, далі відзначився Рамуш, а підсумковий результат встановив Лофтус-Чік.

Контрольний матч

Манчестер Юнайтед – Мілан 2:4

Голи: Магвайр, 2, Доргу, 51 – Чуквуезе, 37, Сіссе, 58, Рамуш, 68, Лофтус-Чік, 72

На 42-й хвилині Фернандеш (МЮ) не реалізував пенальті

Салах не допоміг. Трабзонспор з Малиновським не втримав перемогу в чемпіонаті Туреччини.