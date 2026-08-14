Павло Василенко

Форвард італійської Роми Артем Довбик розповів, що планував змінити команду ще під час минулого літнього трансферного вікна, проте тоді не вистачило часу.

«Після завершення передсезонних зборів у минулому році Рома порадила мені перейти в інший клуб, щоб отримувати більше ігрового часу. Я був дуже близький до переходу в Мілан, але до закриття трансферного вікна залишалося всього три дні, і часу не вистачило. Я розпочав сезон у Ромі, майже не виходив на поле, і мені дали зрозуміти, що я буду запасним нападником. Я готувався до довгого сезону в ролі основного гравця, і мені було важко змиритися з тим, що все складеться інакше. Я грав дедалі рідше і вже не отримував задоволення від гри, а потім ще й отримав травму. Сталося стільки всього, і тепер я просто хочу грати й насолоджуватися виходом на поле», – цитує українця La Repubblica.

У минулому сезоні 29-річний Довбик забив три голи і віддав дві результативні передачі в 18 матчах.

Контракт українця з Ромою чинний до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість форварда в 15 мільйонів євро.

Рома посіла підсумкове третє місце в Серії А з 73 очками і пробилася в основний етап Ліги чемпіонів.

Після завершення сезону 2025/26 український нападник домовився про співпрацю з Болоньєю, де буде виступати на правах оренди.