Довбик: «Я був дуже близький до переходу в Мілан»
Українець міг змінити клуб ще минулого року
Форвард італійської Роми Артем Довбик розповів, що планував змінити команду ще під час минулого літнього трансферного вікна, проте тоді не вистачило часу.
«Після завершення передсезонних зборів у минулому році Рома порадила мені перейти в інший клуб, щоб отримувати більше ігрового часу. Я був дуже близький до переходу в Мілан, але до закриття трансферного вікна залишалося всього три дні, і часу не вистачило.
Я розпочав сезон у Ромі, майже не виходив на поле, і мені дали зрозуміти, що я буду запасним нападником. Я готувався до довгого сезону в ролі основного гравця, і мені було важко змиритися з тим, що все складеться інакше.
Я грав дедалі рідше і вже не отримував задоволення від гри, а потім ще й отримав травму. Сталося стільки всього, і тепер я просто хочу грати й насолоджуватися виходом на поле», – цитує українця La Repubblica.
У минулому сезоні 29-річний Довбик забив три голи і віддав дві результативні передачі в 18 матчах.
Контракт українця з Ромою чинний до 30 червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість форварда в 15 мільйонів євро.
Рома посіла підсумкове третє місце в Серії А з 73 очками і пробилася в основний етап Ліги чемпіонів.
Після завершення сезону 2025/26 український нападник домовився про співпрацю з Болоньєю, де буде виступати на правах оренди.