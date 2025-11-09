Друга поразка поспіль. ЛНЗ шокував Динамо у виїзному матчі УПЛ
Долю поєдинку вирішив один гол
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
У матчі 12-го туру Української Прем’єр-ліги київське Динамо приймало черкаський ЛНЗ. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч у кінці першого тайму забив Євген Пастух.
Відзначимо, що київська команда зазнала другої поразки поспіль в УПЛ.
Наразі Динамо займає четверте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. ЛНЗ набрав 23 бали і піднявся на другу позицію.
В наступному турі чемпіонату України біло-сині на виїзді зіграють з Колосом (22 листопада), а черкащани проведуть гостьовий поєдинок проти СК Полтава (21 листопада).
УПЛ, 12 тур
Динамо – ЛНЗ – 0:1
Гол: Пастух, 45+1.