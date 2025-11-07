Спортивний журналіст Ігор Циганик прокоментував розгромну перемогу Динамо з рахунком 6:0 над боснійським Зрински у матчі третього туру Ліги конференцій. За його словами, рівень цього суперника значно нижчий, ніж у Крістал Пелас чи Самсунспора.

Також він зазначив, що не варто надмірно вихваляти киян за цей результат, оскільки протистояли їм футболісти команди, яка помітно поступається українському клубу за всіма показниками.

«Зрински дуже непогано розпочав. Він мав два моменти і міг бути гол. Все могло піти інакше. Мені ця гра Динамо нагадала поєдинок проти Партизана минулого року. Вони тоді теж помчали і забили 6 голів на виїзді. Потім все пішло вниз і було досить складно в Лізі Європи, зараз не можна порівнювати Крістал Пелес та Самсунспор із Зрински. Ну, ніяк. Це небо та земля. Якби вже кияни і тут програли, я взагалі не зрозумів би, що відбувається. Це було б нижче нікуди. Тоді треба було все закривати та починати все з нуля. Я просто не хочу, щоб ми перехвалювали динамівців. Вони вийшли проти команди, яка суттєво поступається у всьому. Забили 6 м'ячів. Напруга трохи спала», — заявив Циганик на своєму ютуб-каналі.

Після трьох зіграних турів Динамо набрало три очки та розташовується на 24-й позиції в таблиці Ліги конференцій.