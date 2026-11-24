Молодіжна команда Динамо здобула розгромну перемогу над Оболонню U-21 у матчі чемпіонату України серед команд УПЛ-2. Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь киян, а головною дійовою особою зустрічі став нападник Владислав Супряга, який оформив дубль.

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Напередодні вболівальники очікували, що Супряга може отримати ігровий час у складі першої команди Динамо в матчі 22 листопада проти «пивоварів» (4:2). Однак цього не сталося. Уже наступного дня форвард вийшов у стартовому складі молодіжної команди та сповна скористався можливістю проявити себе.

Після безгольового першого тайму Динамо додало в атаці після перерви. Супрязі знадобилося лише дві хвилини, щоб двічі відзначитися у воротах Оболоні. Спочатку нападник забив на 54-й хвилині, а вже на 56-й знову змусив голкіпера суперника діставати м’яч із сітки, записавши на свій рахунок швидкий дубль.

На 66-й хвилині Супряга мав чудовий шанс довести кількість своїх голів до трьох. Арбітр призначив пенальті у ворота Оболоні, однак форвард не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар. Попри це, його внесок у перемогу команди залишився вагомим.

Для Супряги цей дубль став другим поспіль у поточному сезоні. У попередньому турі нападник також двічі забив – цього разу у ворота молодіжної команди Шахтаря. Завдяки результативній серії футболіст одноосібно очолює список найкращих бомбардирів УПЛ-2.

У сезоні 2026/27 Супряга взяв участь у 13 матчах чемпіонату та забив 11 голів. Його найближчими переслідувачами в бомбардирських перегонах є Ярослав Карпізін із Харкова, на рахунку якого вісім м’ячів, а також одноклубник останнього Іван Багрій із шістьма голами та Денис Петрук із Шахтаря, який також відзначився шість разів.

Перемога над Оболонню дозволила Динамо набрати 30 очок після 13 проведених матчів. Київська команда ділить перше та друге місця в турнірній таблиці із Шахтарем U-21, який має одну гру в запасі. Наступний поєдинок молодіжна команда Динамо проведе 29 листопада. Суперником киян стане одеський Чорноморець.