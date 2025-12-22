Сергій Разумовський

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський взяв участь у домашньому поєдинку 16-го туру Серії А проти Аталанти, який завершився мінімальною поразкою генуезців з рахунком 0:1. Матч для господарів одразу пішов за найскладнішим сценарієм: вже на 3-й хвилині команда залишилася в меншості після вилучення голкіпера Ніколи Леалі, тож Дженоа фактично весь поєдинок змушена була оборонятися та перебудовувати гру, аби стримати суперника.

Маліновський вийшов у стартовому складі й провів на полі близько 67 хвилин. Після цього українця замінили – замість нього на поле вийшов Мортен Торсбю. За час, який Руслан отримав у цьому матчі, він 41 раз торкнувся м’яча та намагався допомагати команді в організації виходу з оборони й переході в атаку, хоча створювати гостроту було непросто через гру вдесятьох.

Статистика Маліновського за зустріч відображає його роль у середині поля: він не завдав жодного удару по воротах, зате створив два моменти для партнерів. В пасовій роботі хавбек виконав 20 точних передач із 29 спроб – 69% точності. У боротьбі українець виграв 5 єдиноборств із 8 (62,5%), один раз пішов у дриблінг, але ця спроба виявилася невдалою. Також Маліновський заробив на собі 2 фоли, сам порушив правила один раз, відзначився одним відбором і одним виносом, зробив 5 підбирань м’яча, але водночас допустив 12 втрат.

За даними розширеної статистики, показник очікуваних асистів (xA) Маліновського у грі з Аталантою склав 0,07. Його підсумкова оцінка – 6,6.

Раніше головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі оцінив роль Маліновського в команді.