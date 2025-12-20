Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився своїм баченням того, на якій позиції український півзахисник команди Руслан Малиновський зможе проявити себе максимально ефективно у складі грифонів.

«Малиновський може грати як плеймейкер перед захистом. Це роль, яка йому підходить. У нас також є інші альтернативи, такі як Мазіні та Френдруп. Якщо говорити про те, щоб опустити його нижче, то це означатиме видалення його із зони, де ми хочемо, щоб він був, а саме біля карного майданчика суперника.

Проти команд, які грають у захисті у п'ятьох, зміна сторін менш неочікувана, оскільки п'ятий гравець вже перебуває на фланзі. У таких випадках потрібно більше зміщуватися у центр, а потім відкривати гру», – цитує тренера Дженоа Genova24.