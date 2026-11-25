Дубль Гордона приніс Барселоні перемогу над Сабахом, Славія без Домчака поступилася Вільярреалу
Український голкіпер чеського клубу провів матч на лаві запасних
Барселона на виїзді здобула перемогу над Сабахом у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Рахунок у зустрічі на 31-й хвилині відкрив вінгер каталонців Ентоні Гордон, а на старті другого тайму він оформив дубль. Згодом перевагу гостей закріпили Карім Адеємі та Габріел Жезус. Сабах відповів єдиним забитим м'ячем у виконанні Джоя-Ленса Мікельса.
Ліга чемпіонів. 5-й тур
Сабах – Барселона – 1:4
Голи: Мікельс, 63 – Гордон, 31, 51, Адеємі, 55, Жезус, 60
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Ліга чемпіонів. 5-й тур
Славія Прага – Вільярреал – 0:1
Гол: Б’юкенен, 62
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