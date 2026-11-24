П'ять голів після перерви. Реал влаштував погром ПСВ у Лізі чемпіонів
Мадридську команду не зупинити
Реал розгромив ПСВ із рахунком 5:1 у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів на «Бернабеу». Після першого тайму попереду були гості, але після перерви мадридці забили п'ять разів.
ПСВ активно розпочав зустріч і створив кілька небезпечних моментів. На 32-й хвилині Орельєн Чуамені порушив правила у власному штрафному майданчику, а Іван Перишич реалізував пенальті, перегравши Тібо Куртуа.
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У перерві тренер Реала Жозе Моурінью провів три заміни, тоді як Петер Бос випустив Есміра Байрактаревича замість Перишича. Після цього господарі повністю перехопили ініціативу. На 50-й хвилині Федеріко Вальверде зрівняв рахунок після передачі Арди Гюлера.
На 60-й хвилині Джуд Беллінгем вивів Реал уперед, а ще через чотири хвилини Кіліан Мбаппе зробив рахунок 3:1. Француз забив у сьомому матчі Ліги чемпіонів поспіль. На 84-й хвилині він оформив дубль, а ще за три хвилини Вінісіус Жуніор встановив остаточний рахунок після пасу Беллінгема.
Реал набрав 15 очок і залишається без втрат, тоді як у нідерландців чотири бали.
Ліга чемпіонів, 5-й тур
Реал – ПСВ – 5:1
Голи: Вальверде, 50, Беллінгем, 60, Мбаппе, 64, 84, Вінісіус Жуніор, 87 – Перішич, 32 (пен.)
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