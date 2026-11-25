Денис Сєдашов

Український захисник французького ПСЖ Ілля Забарний забив свій перший гол у кар'єрі в Лізі чемпіонів.

Гравець збірної України відзначився у матчі проти італійської Роми. На 31-й хвилині зустрічі після подачі з кутового від Сенні Маюлу Забарний виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику та головою спрямував м'яч під стійку, зрівнявши рахунок — 1:1.

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Наразі матч між ПСЖ та Ромою ще триває.

Забарний звернувся до зірки ПСЖ Дуе після важкої травми гравця.