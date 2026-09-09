Маяк із Сарн здобув переконливу перемогу над Базисом із Кочубіївки в матчі 1/16 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Поєдинок аматорських команд завершився з рахунком 4:1 на користь гостей.

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Зустріч відбулася 8 вересня на Центральному стадіоні в Умані Черкаської області. Команди розпочали матч о 15:00, однак завершити його в запланований час не вдалося через тривалу повітряну тривогу.

Рахунок у поєдинку відкрив Базис. На 21-й хвилині Рибак скористався своїм моментом і вивів команду з Кочубіївки вперед. Проте ще до перерви Маяк зумів відігратися та перехопити ініціативу.

Одним із головних героїв зустрічі став граючий головний тренер Маяка Владислав Кулач. Колишній футболіст Шахтаря та Динамо спочатку відновив рівновагу на табло, а на 51-й хвилині реалізував пенальті. Завдяки дублю досвідченого нападника команда із Сарн повела в рахунку 2:1.

У другому таймі перевагу Маяка збільшив Андрій Тотовицький. Колишній гравець Шахтаря відзначився на 63-й хвилині та зробив перевагу своєї команди ще більш відчутною.

Невдовзі після цього матч довелося перервати. На 66-й хвилині через тривалу повітряну тривогу футболісти залишили поле. Пауза тривала приблизно три години, після чого команди змогли повернутися до гри та завершити зустріч.

Після відновлення поєдинку Маяк продовжив контролювати його перебіг. На 73-й хвилині Алішер Якубов забив четвертий м’яч сарненської команди й остаточно зняв питання щодо переможця. Цікаво, що фінальний відрізок зустрічі проходив практично у темряві.

Таким чином, Маяк переміг Базис із рахунком 4:1 та пробився до 1/8 фіналу Кубка України. Свого суперника аматорський колектив дізнається після жеребкування наступної стадії.

Кубок України з футболу, 1/16 фіналу

Базис Кочубіївка – Маяк Сарни 1:4

Голи: Рибак, 21 – Кулач, 4, 51 (пен.), Тотовицький, 63, Якубов, 73