Дубль Обамеянга, два пенальті та сім м’ячів. Як Марсель зіграв з ФК Париж
Команди влаштували гольову феєрію
близько 1 години тому
Фото - ФК Марсель
У матчі другого туру Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав ФК Париж. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 5:2.
За команду екстренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі дубль оформив П’єр-Емерік Обамеянг і по одному голу забили Мейсон Грінвуд, П'єр-Еміль Гейб'єрг та Робініо Важ.
Відзначимо, що на 85-й хвилині Грінвуд не реалізував пенальті.
Марсель займає сьоме місце в турнірній таблиці Ліги 1 з трьома очками, ФК Париж – 18-й (0 балів).
Ліга 1, 2-й тур
Марсель – ФК Париж – 5:2
Голи: Грінвуд, 18 (пен), Обамеянг, 24, 73, Гейб'єрг, 81, Важ, 90+6 – Кеббаль, 28, Саймон, 58.
