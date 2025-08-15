Сергій Стаднюк

У стартовому турі французької Ліги 1 Ренн та Марсель видали напружений поєдинок.

Господарі змушені були грати у меншості з 31-ї хвилини після вилучення Аїт Будлаля. Олімпік взяв м’яч під контроль і намагався зламати оборону суперника, але Ренн діяв організовано, хоч і дозволяв завдати 23 ударів.

А у компенсований час господарі ще й вирвали перемогу. На 91-й хвилині Бла скористався помилкою провансальців у захисті та забив вирішальний м’яч.

Ренн почав сезон із драматичної та вольової перемоги, тоді як Марсель залишив поле без очок, хоча грав у більшості понад годину.

Ліга 1, перший тур

Ренн – Марсель 1:0

Гол: Бла, 90+1

Ренн: Самба, Аїт Будлаль, Жаке, Руо, Франковскі (Нагіда, 85), Фофана (Бла, 85), Ронжьє, Рідер (Камара, 64), Мерлен, Аль-Тамарі (Салах, 85), Мейте (Ву, 37)

Марсель: Рульї, Іган-Райлі, Балерді, Кондогбіа (Веа, 46), Мурільо (Гарсія, 78), Хейбьєрг, Гомес (Бакола, 85), Грінвуд, Рабьо, Роу (Обамеянг, 63), Гуїрі

Вилучення: Аїт Будлаль, 31