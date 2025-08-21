Де Дзербі вигнав з Марселя двох зіркових футболістів
близько 1 години тому
Футболісти Марселя Адріен Рабьо та Джонатан Роу зчинили бійку після матчу 1 туру Ліги 1 проти Ренна (0:1)
За інформацією інсайдера Джанлуки Ді Марціо, обох гравців одразу ж відсторонили від тренувань команди рішенням головного тренера Роберто Де Дзербі.
Рабьо та Роу керівництвом Олімпіка були виставлені на трансфер. Поведінка гравців несумісна з цінностями клубу.
