Мерсисайдський клуб не застосовував фінансових чи дисциплінарних покарань до Мохамеда Салаха після його резонансного інтерв’ю. Про це повідомив інсайдер Бен Джейкобс.

За його даними, у Ліверпулі хочуть, щоб єгипетський вінгер залишився в команді. Клуб планує продовжити перемовини з футболістом, аби знайти шлях до остаточного вирішення ситуації.

Якщо Салах у зимове трансферне вікно все ж захоче змінити команду, він має надати Ліверпулю свої варіанти переходу.

Сьогодні відбулася розмова між Салахом та головним тренером Арне Слотом. Після спілкування гравець повернувся до заявки команди і готується зіграти у суботу проти Брайтона. Вони потиснули один одному руки, однак конфлікт повністю ще не врегульований.

Матч Ліверпуль - Брайтон відбудеться у суботу, 13 грудня, початок матчу о 17:00 за київським часом.