Дубль Ваната приніс Жироні важливу перемогу в дербі з Еспаньйолом
Владислав двічі реалізував пенальті
близько 1 години тому
Еспаньйол в стартовому матчі 20 туру Ла Ліги приймав сусідів з Жирони. Каталонське дербі завершилось з рахунком 0:2.
Головним героєм зустрічі став український нападник Жирони Владислав Ванат, оформивши дубль.
Наприкінці першого тайму Жирона отримала право на пенальті за фол проти Рінкона. Владислав з першого разу не переграв голкіпера Еспаньйола Дмитровича, який до удару вийшов за лінію. Друга спроба Ваната відкрити рахунок виявилась успішною.
Еспаньйол по перерві почав активніше загрожувати воротам Гассанігі, проте у вирішальний момент забракло везіння з реалізацією. Контратака Жирони наприкінці матчу призвела до другого 11-метрового за фол на Аспрільї. Ванат вдруге підійшов до позначки, встановивши підсумковий рахунок матчу.
Ще один українець Віктор Циганков провів на полі 81 хвилину, а Владислав Крапивцов спостерігав за грою з лави запасних.
Ла Ліга. 20 тур
Еспаньйол - Жирона 0:2
Голи: Ванат, 45+3 (з пенальті), 90+3 (з пенальті)
Поділитись