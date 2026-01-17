Еспаньйол в стартовому матчі 20 туру Ла Ліги приймав сусідів з Жирони. Каталонське дербі завершилось з рахунком 0:2.

Головним героєм зустрічі став український нападник Жирони Владислав Ванат, оформивши дубль.

Наприкінці першого тайму Жирона отримала право на пенальті за фол проти Рінкона. Владислав з першого разу не переграв голкіпера Еспаньйола Дмитровича, який до удару вийшов за лінію. Друга спроба Ваната відкрити рахунок виявилась успішною.

Еспаньйол по перерві почав активніше загрожувати воротам Гассанігі, проте у вирішальний момент забракло везіння з реалізацією. Контратака Жирони наприкінці матчу призвела до другого 11-метрового за фол на Аспрільї. Ванат вдруге підійшов до позначки, встановивши підсумковий рахунок матчу.

Ще один українець Віктор Циганков провів на полі 81 хвилину, а Владислав Крапивцов спостерігав за грою з лави запасних.

Ла Ліга. 20 тур

Еспаньйол - Жирона 0:2

Голи: Ванат, 45+3 (з пенальті), 90+3 (з пенальті)