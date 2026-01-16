Наставник Жирони оцінив кадрову ситуацію перед дербі з Еспаньйолом
Лазарет не назвеш порожнім
25 хвилин тому
Фото - Жирона
Головний тренер Жирони Мічел висловився про кадрову ситуацію в команді перед грою 20 туру Ла Ліги з Еспаньйолом. Його слова наводить AS.
Відсутні Хуан Карлос, Порту, Ван де Бек, Абель Руїс та Оунахі. Абель, якби це був фінал, можливо, міг би зіграти, але відчуття таке, що нам доведеться почекати ще трохи. Вітсель, те саме. Потрібно подивитися, чи це найкращий момент для ризику. Артеро потрібен час для тренувань з командою. Ласс буде відсутній через дискваліфікацію, - сказав Мічел.
Поділитись