Головний тренер Жирони Мічел поділився очікуваннями від стартового поєдинку 20 туру Ла Ліги проти Еспаньйола. Його слова наводить AS.

Еспаньйол зараз переживає той момент, який ми вже пережили, коли вони лідирують у таблиці, грають дуже добре і знайшли ключ до успіху. Це дуже агресивна команда в атаці, яка не володіє м'ячем, але грає дуже добре. Вона здатна швидко дістатися до воріт суперника. У її складі є гравці, які проводять чудовий сезон.

Вони в чудовій формі, але я завжди кажу, що мене дуже турбує наша гра. Ми повинні чітко розуміти, що маємо робити, і бути здатними домінувати в матчі, незважаючи на складнощі, які вони нам створюватимуть. Сподіваюся, ми зможемо показати свою найкращу гру і провести чудовий матч».

Кожен бореться за своє, і я маю відчуття, що їм потрібні очки, щоб залишатися на вершині, а нам - щоб продовжувати рухатися вперед. Ми повинні бути здатні конкурувати з такими суперниками, як вони, які зараз у чудовій формі, - розповів Мічел.