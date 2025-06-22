У Філадельфії на стадіоні Лінкольн Файненшел Філд відбувся матч другого туру групи G Клубного чемпіонату світу-2025, у якому Ювентус упевнено переміг марокканський Відад — 4:1.

Рахунок було відкрито вже на 6-й хвилині, коли захисник Відада Абдельмунаїм Бутуй зрізав м’яч у власні ворота. На 16-й хвилині Кенан Їлдиз подвоїв перевагу туринців, точно пробивши після передачі Андреа Камб’яцо.

Марокканці відповіли на 25-й хвилині — Тембінкосі Лорч скоротив відставання. Але Ювентус продовжив домінувати. На 69-й хвилині Їлдиз оформив дубль, а в компенсований час Душан Влахович реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок — 4:1.

Після цієї перемоги Ювентус набрав ще три очки та закріпився на вершині турнірної таблиці групи G.

Клубний чемпіонат світу — 2025. Група G. 2-й тур

Ювентус – Відад 4:1 (Бутуй 6, автогол, Їлдиз 16, 69, Влахович 90+4, пен — Лорч 25)