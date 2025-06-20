Павло Василенко

Аргентинська суперзірка Ліонель Мессі прокоментував своє давнє суперництво з іншим найвідомішим футболістом сучасності Кріштіану Роналду і наголосив, що їхнє суперництво завжди відбувалося лише на полі.

Як відомо, вони не лише обидва одночасно виступали за принципових суперників Барселону та Реал Мадрид, але й упродовж багатьох років змагалися один з одним за найцінніші індивідуальні нагороди у футболі.

«Я відчуваю величезну повагу і захоплення Роналдом за його кар'єру, яка в нього була і є, тому що він продовжує змагатися на найвищому рівні. Наше суперництво було на полі. Кожен із нас хотів виступити найкраще за свою команду. Звичайно, як завжди все залишалося тільки на полі. За його межами ми дві звичайні особи. Звичайно, ми не друзі, оскільки не проводимо час разом, але ми завжди ставилися один до одного з повагою», – сказав Мессі DSPORTS після перемоги Інтер Майамі з рахунком 2:1 над Порту.

У вищезгаданому матчі аргентинець забив переможний гол для своєї команди красивим штрафним ударом, ставши єдиним футболістом, який забив у чотирьох різних розіграшах Клубного чемпіонату світу.

Тільки Мессі та Роналду забивали у трьох різних сезонах турніру за всю його історію, при цьому португалець, який нині грає за Аль-Наср, залишається найкращим бомбардиром із сімома голами, тоді як Мессі тепер відстає від свого головного суперника всього на один м'яч.