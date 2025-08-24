Дует ексгравців Арсенала не дозволив МЮ обіграти Фулгем
Команди поділили очки в Лондоні
близько 1 години тому
Фулгем в рамках 2 туру АПЛ в рідних стінах приймав Манчестер Юнайтед. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися голами по перерві, попри те, що в першій половині гри МЮ мав можливість повести в рахунку, яки Фернандеш реалізував пенальті, який був призначений після перегляду VAR.
Команда Рубена Аморіма вийшла вперед на 58-й хвилині, коли Муніз зрізав м'яч у власні ворота після удару головою у виконанні Йорро.
Фулгему знадобилося 15 хвилин, щоб відповісти своїм взяттям воріт, яке організували Івобі та Сміт-Роу. Ексфутболісти Арсенала організували гол, який допоміг підопічним Марку Сілви звести гру до нічиєї.
АПЛ. 2 тур
Фулгем - МЮ 1:1
Голи: Сміт-Роу, 73 - Муніз, 58
