Фулгем в рамках 2 туру АПЛ в рідних стінах приймав Манчестер Юнайтед. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялися голами по перерві, попри те, що в першій половині гри МЮ мав можливість повести в рахунку, яки Фернандеш реалізував пенальті, який був призначений після перегляду VAR.

Команда Рубена Аморіма вийшла вперед на 58-й хвилині, коли Муніз зрізав м'яч у власні ворота після удару головою у виконанні Йорро.

Фулгему знадобилося 15 хвилин, щоб відповісти своїм взяттям воріт, яке організували Івобі та Сміт-Роу. Ексфутболісти Арсенала організували гол, який допоміг підопічним Марку Сілви звести гру до нічиєї.

АПЛ. 2 тур

Фулгем - МЮ 1:1

Голи: Сміт-Роу, 73 - Муніз, 58

