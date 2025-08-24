Український півзахисник Єгор Ярмолюк учора, 23 серпня, взяв участь у матчі Брентфорда проти Астон Вілли, який завершився мінімальною перемогою господарів 1:0.

Для 20-річного футболіста ця зустріч стала 60-ю в Англійській Прем'єр-лізі, що дозволило йому обійти Сергія Реброва, який має на рахунку 59 поєдинків.

Наразі Ярмолюк посідає шосте місце серед усіх українських гравців за кількістю ігор в АПЛ. Попереду залишаються Олександр Зінченко (145 матчів), Віталій Миколенко (110), Олег Лужний (81), Ілля Забарний (78) та Андрій Ярмоленко (66).

Єгор приєднався до Брентфорда влітку 2022 року, перейшовши з Дніпра-1 за 1,5 мільйона євро. На даний момент команда розташовується на 10-й позиції у чемпіонаті з трьома очками після двох турів.