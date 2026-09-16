В 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Брентфорд на виїзді переміг Редінг із рахунком 2:1 . Команда українського півзахисника створила собі комфортну перевагу ще до перерви, після чого зосередилася на контролі гри та збереженні сил.

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Єгор Ярмолюк розпочав поєдинок на лаві запасних, але вийшов на поле одразу після перерви. Українець замінив Санґаре та додав «джмелям» балансу в центральній частині поля.

Після появи Ярмолюка на газоні Брентфорд дещо знизив інтенсивність атак і почав діяти прагматичніше. Гості намагалися контролювати перебіг зустрічі, не витрачати зайві сили та підготуватися до наступного матчу чемпіонату Англії проти Челсі, який відбудеться в п’ятницю.

Редінг скористався зменшенням атакувальної активності суперника та на 72-й хвилині відквитав один м’яч. Втім, гол О’Коннора став лише голом престижу, адже господарі не змогли зрівняти рахунок.

У підсумку Брентфорд здобув перемогу з мінімальною перевагою на табло, хоча за змістом гри виглядав упевненіше та контролював ситуацію більшу частину матчу.

Ярмолюк провів на полі один тайм. Українець виконав 43 із 44 передач із точністю 98 відсотків, віддав одну ключову передачу та зробив 49 дотиків до м’яча. Також півзахисник завдав одного удару повз ворота з-за меж штрафного майданчика, здійснив одну успішну спробу дриблінгу та виграв одну з трьох дуелей.

До статистики Ярмолюка також увійшли один фол і п’ять підбирань. Виступ українця отримав оцінки 7,2 від FlashScore, 6,2 від WhoScored та 6,8 від SofaScore.