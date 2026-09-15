«Дуже допоможе Динамо»: відомо, як оцінюють новачка киян усередині команди
Вінгер уже встиг провести два матчі за киян
Український футбольний медійник Ігор Циганик у Telegram-каналі FootballHub розповів, як оцінюють новачка Динамо Кеассе Ба у Швейцарії та всередині київського клубу. Журналіст зазначив, що поки не готовий дати повну оцінку івуарійському вінгеру, адже той лише нещодавно приєднався до команди.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Я можу вам сказати, що поки що не можу дати повну оцінку Кеассе Ба. Цікавився у швейцарських колег, вони дуже високо його оцінювали. Говорили про те, що незважаючи на те, що цей футболіст грав у другому дивізіоні Швейцарії, але інтерес був до нього з команд вищого дивізіону. Казали, що мав поїхати в німецький Гамбург, але щось не склалось – медогляд не пройшов.
З огляду на те, що говорять про Ба всередині команди, то можу вам сказати, що це футболіст, який дуже допоможе Динамо. Він швидкий, креативний, дуже сильний один-в-один. Можливо, не так працює на оборону, як би хотілося, але це футболіст, який мав би стати суттєвим підсиленням для Динамо.
Нагадаємо, Ба вже встиг зіграти за Динамо у двох матчах.