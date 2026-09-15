Я можу вам сказати, що поки що не можу дати повну оцінку Кеассе Ба. Цікавився у швейцарських колег, вони дуже високо його оцінювали. Говорили про те, що незважаючи на те, що цей футболіст грав у другому дивізіоні Швейцарії, але інтерес був до нього з команд вищого дивізіону. Казали, що мав поїхати в німецький Гамбург, але щось не склалось – медогляд не пройшов.

З огляду на те, що говорять про Ба всередині команди, то можу вам сказати, що це футболіст, який дуже допоможе Динамо. Він швидкий, креативний, дуже сильний один-в-один. Можливо, не так працює на оборону, як би хотілося, але це футболіст, який мав би стати суттєвим підсиленням для Динамо.