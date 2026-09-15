Динамо U-21 здобуло п'яту перемогу в сезоні УПЛ-2, обігравши Епіцентр із рахунком 3:0. Поєдинок шостого туру відбувся на клубній базі київської команди у Віті-Литовській.

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Однією з головних подій матчу став дебют у складі киян бразильського вінгера Густаво Прадо, який приєднався до команди влітку. Він одразу вийшов у стартовому складі.

Також із перших хвилин зіграли воротар Вячеслав Суркіс і хавбек Микола Михайленко. Для обох футболістів це був перший матч у старті Динамо U-21 у нинішньому сезоні.

Суркіс нещодавно отримав шанс у першій команді. Він захищав ворота Динамо в поєдинку проти Буковини, (0:3). У тій зустрічі голкіпер кілька разів помилявся, що призвело до пропущених м’ячів.

Михайленко, своєю чергою, нещодавно повернувся після травми. Перед матчем із Епіцентром півзахисник встиг вийти на заміну за основну команду Динамо, яка перемогла з таким самим рахунком – 3:0. Поєдинок у складі молодіжної команди дозволив йому набрати необхідні ігрові кондиції.

До заявки традиційно потрапив і Владислав Супряга. Двадцятишестирічний нападник наразі не є основним варіантом для головного тренера Динамо Ігоря Костюка, тому підтримує форму через виступи за команду U-21.

Кияни відкрили рахунок у першому таймі. Люсін першим устиг на добивання після подачі та головою відправив м’яч у ворота Епіцентру. Перед перервою він оформив дубль, замкнувши простріл Дикого.

Після відпочинку Динамо скористалося невдалим виходом суперника з оборони. Пашко перехопив м’яч і віддав передачу на Супрягу, який на 57-й хвилині точно пробив у дальній нижній кут – 3:0.

УПЛ-2, шостий тур

Динамо U-21 – Епіцентр U-21 3:0

Голи: Люсін, 32, 44, Супряга, 57

Густаво Прадо перейшов до Динамо одночасно з івуарійським вінгером Кеассе Ба. Новачок із Кот-д’Івуару вже двічі з’являвся на полі у складі першої команди. Його дебют відбувся в матчі 1/16 фіналу Кубка України проти вінницької Ниви, де кияни перемогли з рахунком 1:0.