Перед матчем Шахтаря проти Фенербахче з’явилася інформація про проблеми, з якими зіткнулися футболісти донецького клубу під час перетину польського кордону. Турецький журналіст Бурхан Джан Терзі повідомив у соцмережі X, що через ймовірний технічний збій у системі польських прикордонників вісім гравців команди не змогли вирушити до Лондона разом з основною групою.

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У Шахтарі в коментарі «Українському футболу» підтвердили, що частина футболістів справді затрималася на кордоні. Водночас у клубі пояснили, що причиною стала додаткова перевірка документів, яка тривала довше, ніж очікувалося. Через це команда не могла чекати на всіх гравців і вирушила до Англії за попереднім планом.

Пізніше футболісти, які залишилися на кордоні, приєдналися до своїх партнерів. За інформацією пресслужби Шахтаря, гравці прибули до розташування команди трохи згодом і вже вранці напередодні матчу перебували разом із клубом. Таким чином, затримка не повинна була вплинути на підготовку донеччан до важливого поєдинку Ліги чемпіонів.

Шахтар зіграє проти Фенербахче 25 листопада в межах 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж, а початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Перед очною зустріччю команди розташовуються неподалік одна від одної в турнірній таблиці. Шахтар набрав чотири очки та посідає 21-ше місце. Фенербахче має у своєму активі п’ять балів і перебуває на 19-й позиції. Щоб продовжувати претендувати на плейоф «гірників» влаштує лише перемога.

Раніше стало відомо, хто обслужить матч Шахтар – Фенербахче.