Сергій Разумовський

Президент польської Лехії Паоло Урфер розповів про кадрові плани клубу після вильоту першої команди з Екстракляси. Зокрема, функціонер пояснив, що станеться з футболістами, які виступали за команду з Гданська на правах оренди.

У коментарі для Trojmiasto Урфер наголосив, що першочерговим завданням керівництва є призначення нового головного тренера. У клубі не збираються поспішати з рішенням, аби не повторити попередніх помилок.

Вибір нового головного тренера в нашій ситуації є абсолютно ключовим. Ми не хочемо поспішати й повторювати помилки минулого. Після цього зробимо наступні кроки — у нас є чіткий план. Після призначення нового наставника буде оголошено його тренерський штаб, а далі на нас чекають два дуже насичені місяці трансферної роботи. Гравці, які виступали за Лехію на правах оренди, повернуться до своїх клубів. Щодо футболістів, які мають чинні контракти, ми ведемо переговори з ними та їхніми агентами. Кожна ситуація розглядається окремо. Частина гравців залишить команду, частина залишиться, а з деякими ми припинимо співпрацю. Ми розраховуємо підсилити склад вісьмома-дев’ятьма новими футболістами. Паоло Урфер Президент Лехії

Тобто усі орендовані футболісти після завершення сезону повернуться до клубів, яким належать їхні контракти. Це стосується й українських гравців Антона Царенка та Максима Дячука, орендованих у київського Динамо.

Таким чином, після сезону-2025/26 Царенко та Дячук мають повернутися до українського гранда. Водночас контракти з Лехією мають ще троє українських футболістів — Богдан Сарнавський, Іван Желізко та Богдан В’юнник. Їхнє майбутнє залежатиме від переговорів із керівництвом і планів нового тренерського штабу.

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