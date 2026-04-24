Сергій Разумовський

Після завершення роботи на посаді головного тренера збірної України Сергій Ребров опинився серед фахівців, які нині доступні на тренерському ринку, і його ім’я вже почало з’являтися в контексті можливого повернення до клубного футболу. За інформацією грецького видання Newsit.gr, українського фахівця знову пов’язують із Панатінаїкосом, який і раніше розглядав його кандидатуру.

Ще у 2025 році в медіа вже з’являлися повідомлення про зацікавленість Панатінаїкоса в запрошенні українського наставника. Однак на той момент розвиток цієї історії фактично зупинився, оскільки Ребров продовжував працювати зі збірною України і не був доступним для переговорів із клубом. Тепер ситуація змінилася, адже після відходу з національної команди він знову може розглядати нові варіанти продовження кар’єри.

За даними джерела, керівництво Панатінаїкоса аналізує кілька можливих кандидатур на випадок змін на тренерському містку. Серед прізвищ, які перебувають у полі зору афінського клубу, є і Сергій Ребров. При цьому наголошується, що питання можливого оновлення тренерського штабу може стати особливо актуальним уже найближчим часом, а літній період вважається найбільш імовірним моментом для ухвалення кадрових рішень.

Причиною таких розмов є, зокрема, не до кінця стабільне становище нинішнього наставника грецької команди Рафаеля Бенітеса. Як повідомляється, робота іспанця не повною мірою відповідає очікуванням керівництва клубу, тому його позиції не виглядають абсолютно непохитними. На цьому тлі варіант із призначенням нового головного тренера вже не здається суто теоретичним, а Ребров розглядається як один із реальних претендентів у разі, якщо Панатінаїкос усе ж наважиться на зміни.

Для самого Реброва можливе запрошення до Панатінаїкоса означало б повернення до щоденної клубної роботи після періоду у збірній. Нагадаємо, збірну України він очолював із 2023 року, а до цього встиг попрацювати в кількох клубах.

Він працював у Динамо, де обіймав посаду головного тренера з 2014 по 2017 рік. Після цього Ребров тренував Аль-Ахлі із Саудівської Аравії у 2017–2018 роках, далі очолював угорський Ференцварош у період із 2018 по 2021 рік, а згодом працював з Аль-Айном з ОАЕ, який тренував із 2021 по 2023 рік. Такий досвід роботи в різних чемпіонатах лише підсилює інтерес до нього як до кандидата на посаду в європейському клубі.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс емоційно відреагував на відставку Сергія Реброва.