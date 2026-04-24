Жонглює кілограмовими м'ячами. Усик здивував підготовкою до бою в Єгипті
Українець готується до поєдинку проти Ріко Верховена
близько 2 годин тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) продовжує підготовку до наступного поєдинку. Боксер продемонстрував роботу над координацією, жонглюючи трьома м'ячами, зокрема виконуючи кидки під ногою.
Головною особливістю вправи стала вага снарядів. За словами спортсмена, кожен м'яч важить 1 кг.
Відео тренувального процесу українець оприлюднив у своїх соціальних мережах.
Нагадаємо, бій Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена заплановано на 24 травня. Поєдинок відбудеться в Гізі (Єгипет).
