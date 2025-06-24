Павло Василенко

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер в інтерв'ю сайту «Український футбол» пояснив, чому тренером воротарів одеського клубу став Олександр Рибка, а не Андрій Дикань.

«Дикань вже до нас не приєднається, бо ми маємо Рибку. Дійсно, було запрошення Диканя, для нього тримали місце, але потім він відмовився їхати в Одесу. Не знаю, з чим це пов’язано. Потім я вже зв’язався з Олександром і він погодився приєднатися до нас. Рибка працює в Чорноморці із задоволенням, тому все добре».

Дикань відомий в Україні виступами за Авангард (Ровеньки), сімферопольську Таврію, а також національну збірну. Як тренер він також працював у харківському Металісті та черкаському ЛНЗ.

38-річний Рибка в якості воротаря грав за київське Динамо, столичну Оболонь, донецький Шахтар, турецькі Карабюкспор, Афжет Афьонспор і Болуспор, азербайджанський Сабаїл, латвійську Лієпаю, Металіст і Львів.