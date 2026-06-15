Сергій Разумовський

Челсі планує активно попрацювати на трансферному ринку після продажу захисника Марка Кукурельї до Реала. Як повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X, лондонський клуб хоче підписати щонайменше двох нових футболістів, які відповідатимуть рівню основного складу.

За інформацією джерела, у Челсі не розглядають варіант із точковим підсиленням лише для глибини лави запасних. Клуб прагне запросити гравців, які зможуть одразу включитися в боротьбу за місце у стартовому складі та створити реальну конкуренцію в команді під час виступів в АПЛ.

Потреба у підсиленні виникла після відходу Кукурельї. Лондонський клуб уже оголосив про продаж 27-річного захисника до Реала. Повідомляється, що сума угоди становитиме 55 мільйонів євро гарантованим платежем. Ще 5 мільйонів євро Челсі може отримати у вигляді бонусів, якщо будуть виконані передбачені контрактом умови.

Таким чином, загальна вартість трансферу потенційно може зрости до 60 мільйонів євро. Отримані кошти Челсі має намір використати для оновлення складу та посилення позицій, які тренерський штаб вважає пріоритетними перед наступною частиною сезону.

Бен Джейкобс також раніше повідомляв, що рішення Кукурельї залишити Челсі було пов’язане із сімейними обставинами. Саме цей фактор, за даними журналіста, відіграв важливу роль у бажанні футболіста змінити клуб.