Павло Василенко

Іспанський захисник Марк Кукурелья перейшов з лондонського Челсі до мадридського Реала.

«Реал і Челсі домовилися про трансфер Марко Кукурелья, який приєднається до нашого клубу ще на шість сезонів, до кінця червня 2032 року», – йдеться у заяві мадридського клубу.

За повідомленнями ЗМІ, сума трансфери склала 55 мільйонів євро.

Завдяки цьому трансферу 27-річний лівий захисник став єдиним представником мадридського клубу у складі збірної Іспанії на чемпіонаті світу, що триває в США, Канаді та Мексиці.

Випускник академії ФК Барселона мав ще два роки контракту з Челсі, але після невдалого сезону, в якому лондонська команда фінішувала 10-ю в Англійській Прем'єр-лізі, вирішив змінити клуб.