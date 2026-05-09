Сергій Разумовський

Паралельно відбулися два матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги, і в обох поєдинках господарі зуміли врятуватися від поразки вже у компенсований час. Зоря вирвала нічию у матчі з Металістом 1925, а Оболонь на останніх хвилинах відібрала перемогу в Епіцентра.

Зоря у Києві приймала Металіст 1925 і дуже швидко опинилася у ролі команди, якій потрібно було відіграватися. Уже на першій хвилині харків’яни шокували номінальних господарів: Ітодо відзначився швидким голом і вивів Металіст 1925 уперед.

Після цього Металіст 1925 тривалий час утримував мінімальну перевагу та був близьким до важливої перемоги. Однак Зоря не здалася й дотиснула суперника вже у компенсований час. На 91-й хвилині Верлей забив дебютний гол за луганський клуб і приніс своїй команді нічию, відібравши очки у фаворита зустрічі.

Ще драматичніше розвивалися події у матчі Оболонь – Епіцентр. Команда з Кам’янця-Подільського мала перевагу у два м’ячі, але не змогла втримати переможний результат. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, а остаточний результат було встановлено вже на останніх хвилинах.

Одним із головних героїв зустрічі у складі Епіцентра став Москера. Він безпосередньо долучився до обох голів гостей. Уже на 9-й хвилині Москера відкрив рахунок у матчі, вивівши Епіцентр уперед. Після перерви він знову опинився в центрі результативної атаки, віддавши гольову передачу на Сидуна. Той на 49-й хвилині подвоїв перевагу гостей.

Оболонь зуміла повернутися у гру лише після рахунку 0:2. На 60-й хвилині Лях скоротив відставання господарів і залишив інтригу на заключну частину матчу. А вже на 95-й хвилині форвард оформив дубль, завершивши камбек своєї команди та принісши Оболоні важливе очко.

Металіст 1925 після нічиєї із Зорею набрав 46 очок і не скористався осічкою Динамо у матчі з ЛНЗ. Кияни залишилися попереду з 48 балами у боротьбі за уникнення історичного мінімуму у вигляді п’ятого місця в чемпіонаті України. Зоря, маючи 39 очок, залишилася на восьмій позиції.

Епіцентр після втраченої перемоги набрав 27 очок і не зміг обійти Оболонь, у якої тепер 28 балів. Водночас обидві команди збільшили відрив від Кудрівки, яка має 22 очки, у боротьбі за уникнення перехідних матчів. Перевага Епіцентра над конкурентом тепер становить п’ять очок, а Оболоні — шість.

УПЛ, 27-й тур

Зоря – Металіст 1925 1:1

Голи: Верлей, 90+1 - Ітодо, 1

Зоря: Сапутін, Пердута, Яніч, Ескінья, Вантух, Кушніренко (Дришлюк, 79), Мічін, Башич (Верлей, 62), Слесар (Горбач, 10, Єлавіч, 62), Попара, Будківський

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Шабанов, Павлюк, Салюк, Калюжний, Аревало (Чурко, 82), Когут (Антюх, 21), Кастільо (Забергджа, 59), Ітодо (Мба, 82), Калітвінцев (Рашиця, 59)

Попередження: Ескінья, Мічин, Дришлюк, Попара, Будківський – Кастільйо

Оболонь – Епіцентр 2:2

Голи: Лях, 60, 90+5 – Москера, 9, Сидун, 49

Оболонь: Марченко, Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко, Бичек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатий, 24), Мединський, Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77).

Епіцентр: Білик – Климець, Григоращук, Коч, Кирюханцев – Ліповуз, Миронюк (Запорожець, 84), Себеріо – Сіфуентес (Олівейра, 84), Сидун, Рохас (Супряга, 57).

Попередження: Шевченко, Волохатий – Коч, Ліповуз