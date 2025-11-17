«Дякую за хейт». Ребров після Ісландії заговорив про фактор медіа
Україна впоралась з тиском медіа
близько 1 години тому
Сергій Ребров. Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров після заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0) поговорив про мотивацію. Його слова наводить УАФ.
Мені здається, що цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж - і хейт, і багато дописів... Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені. Або навпаки - хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли, - пояснив Ребров.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.