Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський в ефірі MEGOGO підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0).

Сьогодні були головними самовіддача та зарядженість. У першому таймі ми грали непогано, але не вистачало завершення. Потім хлопців вийшла на заміну та допомогли. Ісландці наприкінці вже зволікали. Вітаю усю Україну з перемогою.

Перебувати на лаві було важко. Ми мали моменти, з яких було видавлювати більше. Сьогодні було тяжке поле. Ісландці казали, що вони приїхали по перемогу, але ми побачили, що вони грали на контратаках. Іноді вони виходили, але результат на табло. Дуже добре, що Гуцуляк забив другий м'яч і всі розслабилися. Ми провели класну гру і заслужили на цю перемогу, - сказав Малиновський.