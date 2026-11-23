Павло Василенко

Київське Динамо поки не може розраховувати на свого молодого нападника Матвія Пономаренка. 20-річний форвард продовжує відновлення після травми та наразі працює за індивідуальною програмою. Про ситуацію з футболістом повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Останній раз Пономаренко виходив на поле 8 листопада в принциповому протистоянні із Шахтарем у рамках 12-го туру УПЛ. Поєдинок завершився без забитих м'ячів, а нападник залишив газон на 71-й хвилині. Згодом з'ясувалося, що футболіст отримав пошкодження задньої поверхні стегна.