Динамо чекає на повернення бомбардира. Пономаренко отримав невтішний прогноз
Інсайдер повідомив деталі
Київське Динамо поки не може розраховувати на свого молодого нападника Матвія Пономаренка. 20-річний форвард продовжує відновлення після травми та наразі працює за індивідуальною програмою. Про ситуацію з футболістом повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Останній раз Пономаренко виходив на поле 8 листопада в принциповому протистоянні із Шахтарем у рамках 12-го туру УПЛ. Поєдинок завершився без забитих м'ячів, а нападник залишив газон на 71-й хвилині. Згодом з'ясувалося, що футболіст отримав пошкодження задньої поверхні стегна.
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Через цю проблему форвард також не зміг допомогти національній збірній України в останніх матчах Ліги націй. За інформацією джерела, повернення Пономаренка до роботи в загальній групі Динамо очікується приблизно за тиждень. Це означає, що найближчий поєдинок проти Чорноморця, запланований на 28 листопада, нападник пропустить.
У нинішньому сезоні Пономаренко провів 11 матчів в УПЛ і відзначився шістьма голами. Динамо після 12 турів має 26 очок і посідає третє місце в чемпіонаті України.
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