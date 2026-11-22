Кендзьорек підсилив штаб Динамо двома іноземцями
Відомо, хто відповідатиме за фізичну підготовку
Головний тренер Динамо Мацей Кендзьорек розширив свій штаб після перемоги над Оболонню (4:2) у 13-му турі УПЛ. Як повідомляє телеграм-канал «Ідеальна УПЛ», до команди приєдналися Христіян Христов та Рафал Бурита.
31-річний північномакедонець Христов працюватиме тренером-аналітиком. До київського клубу він перебереться із сербського Чукарічкі. Раніше фахівець також мав досвід роботи в ЦСКА 1918, ЦСКА Софія, Септемврі Софія та Спартаку Суботіца.
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51-річний поляк Бурита відповідатиме за фізичну підготовку футболістів. Він має науковий ступінь доктора наук і тренерську ліцензію УЄФА категорії А. Серед його попередніх місць роботи – Погонь Щецин. Крім того, Рафал очолює лабораторію фізіології у Щецинському університеті та є автором наукових праць зі спортивної медицини й відновлення футболістів.
Таким чином, іноземна частина тренерського штабу Кендзьорека поповнилася ще двома спеціалістами. Наразі його помічниками також є Даніель Войташ, Гжегож Войтковяк та Артур Ренковскі.
Після 12 зіграних матчів Динамо має 26 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.
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