Павло Василенко

Головний тренер Динамо Мацей Кендзьорек розширив свій штаб після перемоги над Оболонню (4:2) у 13-му турі УПЛ. Як повідомляє телеграм-канал «Ідеальна УПЛ», до команди приєдналися Христіян Христов та Рафал Бурита.

31-річний північномакедонець Христов працюватиме тренером-аналітиком. До київського клубу він перебереться із сербського Чукарічкі. Раніше фахівець також мав досвід роботи в ЦСКА 1918, ЦСКА Софія, Септемврі Софія та Спартаку Суботіца.