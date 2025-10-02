Кристал Пелас розпочинає свою першу європейську кампанію в історії з поєдинку проти Динамо Київ у Лізі конференцій УЄФА. Матч відбудеться на нейтральному полі в Польщі.

Форма команд

Динамо Київ, яке ще недавно виступало в Лізі чемпіонів, цього сезону вилетіло з обох кваліфікацій – ЛЧ і ЛЄ. Проте «біло-сині» йдуть без поразок у шести останніх матчах (3 перемоги, 3 нічиї) і сподіваються виступити краще, ніж у минулорічній Лізі Європи, де команда здобула лише одну перемогу на груповому етапі.

Кристал Пелас перебуває на підйомі – «орли» не програють уже 18 матчів поспіль у всіх турнірах (10 перемог, 8 нічиїх), що є повторенням клубного рекорду. У минулі вихідні команда Олівера Гласнера сенсаційно завдала Ліверпулю першої поразки в сезоні (2:1), забивши вирішальний гол на 97-й хвилині. Саме завдяки перемозі в Кубку Англії минулого сезону клуб отримав право дебютувати в єврокубках.

Історія протистоянь

Динамо має лише 5 перемог у 30 матчах проти англійських клубів (9 нічиїх, 16 поразок). Востаннє кияни зустрічалися з представником АПЛ у сезоні 2018/19, коли поступилися Челсі із загальним рахунком 0:8. Для Кристал Пелас це буде перша зустріч із командою з України.

Гарячі факти

Останні 5 матчів Динамо принесли в середньому 4,4 гола.

Жоден з трьох єврокубкових «домашніх» матчів Динамо цього сезону не завершився з обопільними голами.

Пелас зберіг «сухі» ворота в 3 із 4 виїзних матчів сезону.

У 4 з 5 останніх матчів Пеласа більше голів забивали у другому таймі.

Ключові гравці

У складі Динамо виділяється Олександр Караваєв, який взяв участь у чотирьох голах за останні чотири матчі (3 голи, 1 асист). У Кристал Пелас – Жан-Філіп Матета, автор вирішального голу у кваліфікації цього турніру.

Очікується, що Динамо зіграє без травмованого Дениса Попова. У Пеласа кадрових втрат немає.

