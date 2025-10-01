Тренер Крістал Пелас — перед грою з Динамо: «Вони хочуть контролювати м'яч і домінувати, це їхня ДНК»
Тренер англійського клубу поважає суперника
близько 2 годин тому
Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер поділився своїми очікуваннями від зустрічі основного етапу Ліги конференцій проти київського Динамо.
«Ми поважаємо Динамо Київ. Це одна з двох топ-команд України. Ми уважно аналізували їхній футбол, вони зазвичай грають 4-3-3 з технічними гравцями на флангах. Вони хочуть контролювати м'яч і домінувати, це їхня ДНК.
Не чекаю, що Динамо глибоко сидітиме в обороні. Це не їхній стиль. Але якщо так станеться, то ми маємо опції, щоб пройти їхню оборону. Вважаю, що в нас достатньо якості в атаці, щоби забити будь-якому супернику.
Динамо багато забиває, але багато пропускає. Подивимося, що вийде в нас. Перемога над Ліверпулем в АПЛ? Це лише початок сезону. У нас амбітна команда, але слід зберігати спокій», – сказав Гласнер.
Матч пройде на умовному домашньому стадіоні української команди у польському Любліні, де столичний клуб приймає суперників у єврокубках цього сезону. Історичний для Динамо перший поєдинок у Лізі конференцій відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
