Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер поділився своїми очікуваннями від зустрічі основного етапу Ліги конференцій проти київського Динамо.

«Ми поважаємо Динамо Київ. Це одна з двох топ-команд України. Ми уважно аналізували їхній футбол, вони зазвичай грають 4-3-3 з технічними гравцями на флангах. Вони хочуть контролювати м'яч і домінувати, це їхня ДНК.

Не чекаю, що Динамо глибоко сидітиме в обороні. Це не їхній стиль. Але якщо так станеться, то ми маємо опції, щоб пройти їхню оборону. Вважаю, що в нас достатньо якості в атаці, щоби забити будь-якому супернику.

Динамо багато забиває, але багато пропускає. Подивимося, що вийде в нас. Перемога над Ліверпулем в АПЛ? Це лише початок сезону. У нас амбітна команда, але слід зберігати спокій», – сказав Гласнер.