Шовковський визначився із заявкою Динамо на Лігу конференцій
Заявку оприлюднив офіційний сайт УЄФА
близько 2 годин тому
Олександр Шовковський/фото: Динамо
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський оголосив склад команди на основний етап Ліги конференцій сезону 2025/26.
Заявка Динамо:
- Воротарі: 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун, 74. Денис Ігнатенко, 71. В'ячеслав Суркіс.
- Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Денис Попов, 14. Василь Буртник, 18. Олександр Тимчик, 20. Олександр Караваєв, 40. Крістіан Біловар, 44. Владислав Дубінчак, 66. Аліу Тіаре, 32. Тарас Михавко, 34. Владислав Захарченко.
- Півзахисники: 5. Олександр Яцик, 6. Володимир Бражко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Олександр Піхальонок, 9. Назар Волошин, 10. Микола Шапаренко, 15. Валентин Рубчинський, 22. Владислав Кабаєв, 29. Віталій Буяльський, 91. Микола Михайленко.
- Нападники: 16. Шола Огундана, 17. Анхель Торрес, 39. Едуардо Герреро, 77. Владислав Бленуце, 99. Матвій Пономаренко.
На основному етапі кияни зустрінуться з Крістал Пелас з Англії, Фіорентіною з Італії, боснійським Зрінскі, кіпрською Омонією, вірменським Ноа та турецьким Самсунспором.
Раніше заявку на Лігу конференцій опублікував донецький Шахтар.