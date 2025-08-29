Белью назвав ключовий фактор, через який Ітаума не готовий до поєдинку з Усиком
Тоні вважає, що спершу Мозес має пройти довготривалий поєдинок
близько 3 годин тому
Фото: DAZN
Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився Sporting Talk про потенційний поєдинок Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Він за жодних обставин не може вийти на бій з Олександром Усиком, Мозес жодного разу не пройшов і шести раундів. Цього не може статися. Річ не в витривалості та двигуні. Це радше про процес обдумування та набуття досвіду. Це як почати свій перший 12-раундовий бій. Незалежно від того, наскільки ти у хорошій формі, це десь у твоїй голові.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.
Матеріали по темі
«Як Мейвезер зробив з Канело». Британський боксер – про поєдинок Усика з Ітаумою
близько 5 годин тому