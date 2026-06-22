Сергій Разумовський

Київське Динамо визначилося з ще одним суперником у межах австрійського тренувального збору. За інформацією Dynamo.kiev.ua, команда проведе контрольний матч проти австрійського Блау-Вайсс Лінц.

Зустріч запланована на 2 липня. Суперником киян стане місцевий клуб із Лінца, який за підсумками сезону-2025/26 залишив найвищий дивізіон чемпіонату Австрії.

Перед цим Динамо має провести ще два спаринги. 24 червня команда зіграє зі словацькою Жиліною, а 28 червня зустрінеться з польською Вєчистою з Кракова. Відомо також, що матч проти Жиліни розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Після додавання поєдинку з Блау-Вайсс Лінц календар контрольних матчів Динамо на австрійському зборі виглядає так:

24 червня: Динамо – Жиліна, Словаччина

Динамо – Жиліна, Словаччина 28 червня: Динамо – Вєчиста, Краків, Польща

Динамо – Вєчиста, Краків, Польща 2 липня: Динамо – Блау-Вайсс Лінц, Австрія

Динамо – Блау-Вайсс Лінц, Австрія 3 липня: Динамо – ЛАСК, Австрія

Австрійський збір є частиною підготовки київської команди до нового сезону. Тренерський штаб використовує контрольні матчі для перевірки фізичного стану футболістів, ігрових зв’язків та тактичних напрацювань.

Нагадаємо, перший спаринг цього міжсезоння Динамо провело 20 червня. Кияни зустрічалися з празькою Славією, а матч завершився внічию з рахунком 1:1.