Павло Василенко

Київське Динамо» зіграло свій перший спаринг на літніх зборах в Австрії. Суперником підопічних Ігоря Костюка став чинний чемпіон Чехії – празька Славія. Контрольний матч завершився внічию з рахунком 1:1.

Суперникам Динамо вдалося відкрити рахунок на старті зустрічі. До взяття воріт призвів розіграш зі штрафного – Лабік зробив подачу вглиб штрафного майданчика біло-синіх, де Піколон виявився першим на м’ячі та реалізував свою нагоду.

Кияни змогли зрівняти рахунок на 86-й хвилині. Рубчинський вишуканим пасом вивів Волошина віч-на-віч із воротарем, а той без проблем забив м’яч.

Свій наступний контрольний матч на літніх зборах Динамо зіграє 24 червня проти словацької Жиліни.

Контрольний матч

Динамо – Славія – 1:1

Голи: Волошин, 86 – Піколон, 4.