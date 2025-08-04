Павло Василенко

Металіст 1925 продовжує роботу на трансферному ринку.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, клуб націлився на центрального півзахисника київського Динамо Олександра Яцика, проте чемпіони України не хочуть відпускати 22-річного футболіста.

Харківський клуб запропонував Динамо різні варіанти угоди: оформити повноцінний трансфер, віддати Яцика в оренду або продати гравця з можливістю в майбутньому заробити певний відсоток від подальшого продажу.

В Києві відмовляються відпускати півзахисника, але сторони не припинили контактів та обговорюють можливі варіанти.

У минулому сезоні Яцик грав в оренді в луганській Зорі: 29 матчів у всіх турнірах, шість голів та чотири результативні передачі.

Контракт півзахисника з київським клубом діє до середини 2026 року.