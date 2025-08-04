5 та 12 серпня відбудуться поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де київське Динамо має битися з кіпрським Пафосом.

Напередодні цієї зустрічі суперник українського клубу посилився гучним новачком, адже до команди приєднався 38-річний бразильський захисник Давід Луїс, який раніше захищав кольори Челсі, Арсеналу та ПСЖ. Він перебрався на Кіпр у статусі вільного агента.

Проте допомогти своїй новій команді у дуелі з Динамо ветеран оборони не зможе. Ще на початку липня Луїс отримав травму, виступаючи за бразильську Форталезу. Він пропустив останні п'ять матчів свого колишнього клубу та продовжить відновлення вже у складі Пафосу.

Таким чином, Давід точно не вийде на поле в першому матчі проти Динамо і залишається під питанням на матч-відповідь, про це повідомила пресслужба Пафосу.

Минулого сезону досвідчений центрбек провів 17 матчів, проте регулярно пропускав зустрічі через травми. В активі Луїса також 57 матчів за національну збірну Бразилії, в яких він відзначився трьома голами та двома результативними передачами.