Шовковський повідомив, чому Динамо ще не підписало новачків
Фахівець дав відверту відповідь
30 хвилин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після матчу першого туру УПЛ з Вересом (1:0) розповів, чи будуть підписані новачки цього літа.
«Робота у цьому напрямку ведеться постійно, але з урахуванням того, що дуже часто гравці використовують Динамо, щоб потім підняти собі планку зарплати чи щось подібне.
Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім’ї, родини чи ще щось, а у підсумку вони переходять до інших клубів або хочуть у кілька разів збільшити умови свого нового контракту. Принаймні так було усі попередні рази, коли йшли перемовини», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
5 серпня Динамо проведе домашній перший матч проти Пафосу у рамках третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Початок – о 21:00 за Києвом.
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