Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після матчу першого туру УПЛ з Вересом (1:0) розповів, чи будуть підписані новачки цього літа.

«Робота у цьому напрямку ведеться постійно, але з урахуванням того, що дуже часто гравці використовують Динамо, щоб потім підняти собі планку зарплати чи щось подібне.

Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім’ї, родини чи ще щось, а у підсумку вони переходять до інших клубів або хочуть у кілька разів збільшити умови свого нового контракту. Принаймні так було усі попередні рази, коли йшли перемовини», – цитує Шовковського клубна пресслужба.