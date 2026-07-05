Сергій Разумовський

Київське Динамо відмовилося від варіанту з підписанням французького захисника Ронаеля П’єра-Габріеля, який належить Динамо Загреб.

Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський. За його інформацією, 28-річний футболіст мав приїхати до розташування киян на перегляд, однак до цього справа не дійде.

Тренерський штаб Динамо проаналізував кандидатуру П’єра-Габріеля та дійшов висновку, що француз не відповідає поточним вимогам команди. Через це київський клуб вирішив не продовжувати роботу над його можливим переходом.

Таким чином, після літнього трансферу нападника П’єра Мунгенге з ПСЖ, другого французького новачка цього літа в складі біло-синіх не буде. Водночас Динамо не припиняє пошуки підсилення на правий фланг оборони. За даними джерела, кияни й надалі розглядають кандидатів на позицію правого захисника.

Нагадаємо, далі на Динамо чекає старт у кваліфікації Ліги Європи проти Університаті Клуж.